Andreia Rodrigues sobre pós-parto: “Respeitar o corpo é fundamental”

01:30

Vânia Nunes

Uma semana depois de ter sido mãe pela segunda vez, Andreia Rodrigues, de 36 anos, mostrou, sem pudores, como está o seu corpo. “Pós-parto. E está tudo bem! Respeitar o corpo e o nosso tempo é fundamental!”, escreveu na legenda da imagem em que mostra a sua barriga ainda proeminente.









A atitude da apresentadora mereceu elogios por parte de quem a segue. “Na realidade não há nada de incrível na minha partilha... Apenas achei ser importante mostrar a verdade de um pós-parto”, justificou, em seguida, agradecendo a onda de carinho. “As centenas de mensagens enchem-me o coração.”

Andreia Rodrigues reforçou ainda a importância de não se ceder às pressões da silhueta perfeita. “Não há padrões, há mulheres, corpos diferentes, um pós-parto e a importância de aceitarmos e respeitarmos o tempo do nosso corpo, sem pressões... Lembrem-se, foram nove meses.”





Inês nasceu no passado dia 15 e vem juntar-se a Alice, de dois anos, ambas fruto do casamento da apresentadora com Daniel Oliveira. “Há uma semana o nosso mundo ficou maior e com mais amor.”