Andreia Rodrigues sofre com doença após nascimento da segunda filha Apresentadora foi diagnosticada com síndrome de Gilbert. Doença agrava-se com o cansaço.

01:30

Carolina Marques Dias

Andreia Rodrigues, de 37 anos, já tinha revelado ter sido diagnosticada com a síndrome de Gilbert, uma disfunção hepática constitucional, que se traduz na pele e nos olhos amarelados. Agora, com o nascimento da segunda filha, Inês, a 15 de março, a doença voltou a dar sinais devido ao cansaço acumulado. “Os meus olhos ficam com uma coloração diferente e sinto-me mais cansada do que seria expectável, o que tem acontecido algumas vezes ultimamente”, referiu a anfitriã de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC). “O pós-parto é duro e a síndrome tem intensificado o cansaço. Mas, segundo me foi explicado pelo médico, é apenas uma condição com a qual convivemos tranquilamente.”



Em janeiro de 2020, no ‘Programa da Cristina’, da SIC, a mulher de Daniel Oliveira já tinha falado sobre a sua doença. “É uma anomalia genética, não é nada de importante, mas tenho uma enzima a menos no fígado.” Por isso, Andreia não pode fazer “jejuns grandes nem exercícios de alta intensidade e tem de descansar”.

