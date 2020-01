Andreia Rodrigues sofre de anomalia genética

16:48

Andreia Rodrigues, apresentadora do novo formato da SIC 'Amigos Improváveis', esteve no 'Programa da Cristina' onde falou sobre o seu novo desafio.Além da sua vida profissional, a"Todos os dias temos morte natural de glóbulos vermelhos. O meu fígado não processa à mesma velocidade essa morte", explicou Andreia.A apresentadora revelou ainda que a prática de exercício físico com grande intensidade e os jejuns de longa duração provocam um enorme nível de cansaço e que fica com os olhos ligeiramente amarelados. A