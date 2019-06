Andreia Rodrigues soma e segue no regresso à televisão

Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues rendidos à filha Alice

Andreia Rodrigues

Fotogaleria de Andreia Rodrigues

A 9 de junho, a SIC estreia mais uma temporada do formato de grande sucesso, ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, e tenta assegurar a liderança aos domingos à noite para os próximos meses.E como 'em equipa vencedora não se mexe', como diz o ditado popular, a estação de Paço de Arcos volta a apostar em Andreia Rodrigues para apresentar o formato.Segundo a ‘Vidas’ apurou, os cinco concorrentes já estão escolhidos, bem como as suas pretendentes.".Para Daniel Oliveira, diretor-geral da estação, a escolha de Andreia Rodrigues - sua mulher e mãe da filha, Alice - foi óbvia.", conta a mesma fonte."A Andreia percebeu isso e fez aquilo muito bem, por isso é normal que se mantenha, agora que vai haver esta nova série. Nem todos os apresentadores têm a inteligência suficiente para perceber o seu papel e de saber quando não são eles os protagonistas da história. E, num programa destes, isso faz toda a diferença, porque as grandes estrelas de um reality show são os concorrentes", acrescentou fonte.O sucesso deste formato foi tal que, também nos diários, emitidos às 19h00 no terceiro canal, alcançou bons resultados.Ou seja, no dia em que Cristina se estreou ao final da tarde (segunda-feira, 20), conseguiu o melhor resultado da semana, tendo sido vista por 709.100 espectadores, e alcançando 21,2% de Share.Uma semana antes - na segunda, 13 - Andreia e o ‘Agricultor’ conquistaram 818.800 espectadores, com 26% de share.Para já, está previsto que este programa dos agricultores e suas pretendentes se estenda até setembro.". A SIC pode apostar em mais uma temporada de ‘Terra Nossa’, com César Mourão, ou outra série de ‘Casados à Primeira Vista’, com a Diana Chaves.Tanto um, como o outro são formatos de sucesso e que vão voltar de certeza. É só uma questão de tempo", conta fonte do canal.