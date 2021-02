Andreia Santos e Vítor Baia já foram pais: "Um dia especial e inesquecível"

Nutricionista e antigo guarda-redes do FC Porto deram a novidade nas redes sociais.

ois anos, fruto da relação que o casal mantém há cerca de oito anos. Vítor Baía é ainda pai de Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13.

Mais radiantes do que nunca,recorreram às redes sociais, esta segunda-feira, dia 22, para revelarem que já foram pais. O casal foi pai de uma menina e não escondeu a felicidade que sente., escreveu a nutricionista na legenda da imagem onde surgem com a pequena Matilde na sala de parto.Aos 50 anos, o antigo guarda-redes do FC Porto foi pai pela quinta vez e na sua conta de Instagram fez questão de agradecer o profissionalismo daquela unidade de saúde.A bebé vem juntar-se a, de d