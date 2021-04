Andreia Santos: "Estamos a desfrutar de cada minuto deste anjinho"

Estão a ser dias de grande felicidade! Estou completamente apaixonada e a desfrutar de cada minuto ao lado deste anjinho.É uma bebé muito tranquila, nesta fase literalmente come e dorme.Muitíssimo bem, começou logo a querer abraçar e fazer miminhos à mana. Está encantado e colabora nas rotinas diárias.Estamos muito felizes com a chegada da Matilde, foi uma bebé muito desejada, tal como aconteceu com o Rodrigo. Eu e o Vítor estamos a viver esta fase em pleno.Foi um parto maravilhoso, rápido e sem dores. Sinto-me abençoado por ter tido dois partos naturais que correram tão bem.Há sempre aquela preocupação se está tudo bem com a bebé, se está a evoluir bem, se não corre o risco de nascer prematura (isto porque a minha irmã teve dois bebés prematuros, um de 32 semanas e outro de 28 semanas) e inconscientemente acabamos por pensar no assunto.Foi mais fácil do que a do Rodrigo. O facto de não sermos mães de primeira viagem torna o processo mais simples, estamos mais descontraídas e desfrutamos mais da gravidez que passa a voar.Trabalhei mesmo até ao final. Como os meses de janeiro e fevereiro são meses com muitas solicitações para consultas, não consegui fechar agenda antes mas, graças a Deus, consegui conciliar tudo e dar resposta a todos os meus pacientes sem prejudicar a normal evolução da gravidez.Estes tempos vão ser em casa, com a família mais próxima não só porque tenho uma bebé com semanas mas também pelo contexto de pandemia que estamos a viver.Essencialmente, aumentou o amor, estamos todos encantados com a Matilde, os papás naturalmente mas o Rodrigo de 2 anos está verdadeiramente apaixonado, é maravilhoso ver esta ligação entre irmãos. Claro que a nível de tarefas e logística as coisas alteraram-se significativamente até porque estou a dar de mamar e a frequência é grande neste fase inicial.Como estamos a ter todos os cuidados propostos e, além disso, a fazer suplementação que reforça a nossa imunidade (não só para nós adultos mas também para Rodrigo) ficamos mais tranquilos. Com a Matilde os cuidados são acrescidos pelo facto de ser um bebé recém-nascido em tempos de pandemia. Claro que as saudades de alguns familiares e amigos são muitas mas vamos aguardar que as coisas melhorem de forma a partilharmos este momento com aqueles que nos são mais queridos.Felizmente, tenho gerido muito bem. O facto de termos todos os cuidados, como referi há pouco, faz-me sentir segura e tranquila. Além disso, o facto de estar sempre muito ocupada e com dois bebés em casa não me permite centrar nas coisas menos boas.É que possa acontecer algo a alguém da minha família, sobretudo aqueles que são de risco como o meu pai e a minha avó.Estamos juntos há nove anos, o segredo é o amor que nos une.Muito satisfeitos e felizes, é muito bom ver a família crescer e os filhos nosso filhos são uma bênção.Sou uma mulher empenhada em tudo o que faço, uma lutadora, forte mas ao mesmo tempo sensível, atenta aos detalhes, penso em tudo e em todos (às vezes demais), alegre e grata.Fico feliz por saber que posso inspirar outras mulheres mas como não penso muito no assunto não sinto esse peso da responsabilidade, é de uma forma muito espontânea e genuína.