Andreia Silva do 'Love on Top' está grávida

Chegou o momento de revelar este segredo guardado durante três meses. Sim, estou GRÁVIDA!", começou por escrever, mostrando o entusiasmo, juntamente com uma fotografia onde surge na cama a mostrar a barriga que já se faz notar.



"Confesso que a minha vontade era puder contar desde o primeiro momento que soube! Mas como por precaução se deve aguardar até ao terceiro mês de gestação só decidi tornar público agora", disse ainda o rosto da TVI, que está grávida de três meses.







Recorde-se que Andreia Silva foi uma das concorrentes mais polémicas da primeira edição do reality-show da estação de Queluz de Baixo, que decorreu em 2016, ao envolver-se com o concorrente Bruno Marvão, que veio mais tarde a acusar de violência doméstica.



Agora, vive uma fase feliz com a experiência da maternidade. No entanto, a jovem optou por não revelar a identidiade do pai e deixou os milhares de seguidores radiantes com a boa nova, mas, ao mesmo tempo, curiosos para desvendar o mistério.







Andreia Silva revelou que está grávida.A ex-concorrente do programa 'Love On Top' decidiu revelar a fase que atravessa através das redes sociais, na passada segunda-feira, dia 10 de fevereiro.