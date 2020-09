Andreia Silva do 'Love on Top' revela vídeo impressionante do parto

Não consigo encontrar palavras para descrever tamanha felicidade", disse a jovem.

Andreia Silva surpreendeu os milhares de seguidores ao partilhar um vídeo onde mostra o momento do nascimento do primeiro filho.Ken nasceu no passado dia 22 de agosto e a ex-concorrente do 'Love on Top' tem-se mostrado radiante pela experiência que está a atravessar no papel de mãe.

Andreia revelou ontem que não conseguiu realizar o desejo de ter um parto natural, e que os médicos decidiram avançar para a cesariana para impedir o sofrimento de mãe e filho.



"Era o parto normal que eu tanto queria. Eu e o bebé estávamos em sofrimento devido à oxitocina e foi necessário avançar para a cesariana. Já me tinha mentalizado que isso me podia acontecer mas só na altura é que me caiu mesmo a ficha. Chorei mas teve que ser", explica a jovem nas imagens que partilhou, uma decisão que mostrou ter sido recebida em lágrimas por estar assustada com a situação.



Este momento e o nascimento do pequeno Ken foram registados através do vídeo que divulgou, onde mostra a emoção no hospital.





A carregar o vídeo ...

Andreia Silva do 'Love on Top' partilha parto do filho