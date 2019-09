Andreia Vale diz 'sim' na Madeira

A pivô da CMTV trocou juras de amor com Duarte Gonçalves no Funchal. O momento foi testemunhado pelos familiares e amigos do casal numa cerimónia repleta de emoção.

Andreia Vale

15:27

É um sonho tornado realidade. Andreia Vale e Duarte Gonçalves subiram ao altar para oficializar o amor que os une. O casal reuniu um leque de amigos próximos e familiares para testemunharem as suas juras de amor eterno.A cerimónia decorreu no restaurante do Forte, no Funchal, na ilha da Madeira, local de residência do noivo. O par romântico decidiu fazer uma festa fora do comum e apresentou um 'arraial-casamento'.Os amigos deliraram com o conceito e mostraram-se satisfeitos por ver a amiga de longa data concretizar este desejo. Separados até agora pela distância, Andreia e Duarte decidiram juntar-se.