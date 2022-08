Andrew Garfield revela que esteve sem ter sexo para preparar personagem de filme Ator levou à letra a preparação para a personagem a que deu vida no filme ‘Silêncio’, de 2016, um jesuíta português do século XVII.

Andrew Garfield levou à letra a preparação para a personagem a que deu vida no filme ‘Silêncio’, de 2016, um jesuíta português do século XVII. Agora, no podcast ‘WTF with Marc Maron’, o artista de 39 anos revela que esteve sem ter relações sexuais e sem comer. “Todos os dias exercia um monte de práticas espirituais. Criei novos rituais, fiquei em celibato durante seis meses e fiz muito jejum”, contou, com entusiasmo.



“Foi muito fixe”, acrescentou. “Passei por experiências loucas e alucinantes por estar sem sexo e comida ao mesmo tempo”. Andrew preparou-se durante um ano com a ajuda do padre James Martin, a quem se refere como “amigo e guia espiritual”. O artista considera-se um defensor do Method Acting, método que leva ao extremo a preparação para um papel. “Na verdade, trata-se apenas de viver honestamente em circunstâncias imaginadas, ser um ser humano normal, e ser capaz de largar o papel quando precisar e permanecer nele quando quiser”, explicou, mostrando-se “incomodado” com as críticas que recebe pela sua forma de trabalhar.



