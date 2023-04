Anuncia sexo do bebé concebido com esperma do marido que morreu

06 abr 2023 • 19:32

Ângela Ferreira conseguiu engravidar do marido que morreu em 2019, vítima de cancro, fruto do sémen que criopreservou em vida.Na passada quinta-feira, 6 de abril, Ângela esteve no 'Dois às 10' para revelar qual o sexo do bebé e emocionou o país com esta história., pode ler-se na legenda da publicação feita nas redes sociais da TVI. Foi a apresentadora Maria Botelho Moniz que rebentou o balão que revelava o sexo do bebé e lá de dentro saíram confetis azuis.Ângela Ferreira sabe agora que vai ser mãe de um menino.