Angélica denuncia que cinzas da filha estão à venda por 5 mil euros

continua desesperada por reaver as cinzas da filha, roubadas durante um assalto ao seu carro, no Porto.Depois de ter feito um apelo desesperado nas redes sociais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' tem recebido dezenas de mensagens com pistas falsas sobre o paradeiro da urna de Lua, que perdeu às 23 semanas de gravidez.Ontem, a cunhada do cantor Diogo Piçarra recebeu uma nova mensagem, desta vez a dar conta que as cinzas da filha estavam à venda por cinco mil euros. ", poder ver-se na imagem partilhada por Angélica, alegadamente com as cinzas de Lua. Na mesma vê-se ainda que o valor pedido é de 5 mil euros e que só aceitam bitcoins.Apesar de acreditar que se trata de uma fotomontagem, Angélica Jordão denunciou o caso à polícia e pediu respeito.