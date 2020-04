Angélica do 'Big Brother' foi vítima de violência doméstica

Angélica Del Mar, uma das concorrentes da nova edição do 'Big Brother', sofreu de violência doméstica.



O novo rosto do reality-show tinha apenas 18 anos quando enfrentou essa fase difícil na sua vida. O companheiro com quem mantinha uma relação amorosa na altura chegou a agredi-la violentamente na barriga, deixando-lhe marcas.





Após o pesadelo que viveu, Angélica está numa relação feliz há sete anos com Nuno, um padeiro português que conheceu na Venezuela e com quem se mostra feliz. Nas redes sociais, são várias as partilhas de fotografias ao lado do namorado, e as declarações de amor.



"És luz no meu andar, calma na minha tempestade, paz no meu tormento e fé no meu desepero", "Sinto-me uma sortuda por te ter na minha vida", "Se tivesse que escolher, escolheria-te sempre de novo", são algumas das mensagens românticas que Ângela deixa nas redes sociais dedicadas ao companheiro.



A crise na Venezuela e a insegurança que sentiam fez com que o casal viesse para Portugal. Foi no nosso país que Ângela e Nuno trocaram alianças, no ano passado.

