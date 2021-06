Angélica Jordão desespera por encontrar as cinzas da filha: "Perdi a esperança e toda a minha fé"

Angélica Jordão está a viver dias de verdadeiro terror! Depois de ter dado à luz a sua filha Lua sem vida às 23 semanas e 3 dias a 5 de maio, este sábado, 29 de maio, roubaram-lhe vários pertences, incluindo as cinzas da menina Desde então que a cunhada de Diogo Piçarra tem feito apelos nas suas redes sociais de forma a recuperar a urna da filha, mas até agora sem sucesso.Esta terça-feira, Angélica deixou uma mensagem aos seguidores onde relatou que continua sem novidades., garantiu.Aquando do nascimento da menina, Angélica disse à 'Vidas' que a sua fé estava abalada.contou. Mas após os últimos acontecimentos, a irmã de Mel Jordão confessa que já não tem fé.Recorde-se que a ex-concorrente de 'A Quinta', da TVI, estava no Porto na companhia de Sofia Sousa, antes de rumarem até o Santuário de Fátima, quando o carro da "mãe guerreira" foi assaltado. Para além de terem levado a urna com as cinzas da Lua, roubaram roupa, o passaporte de Angélica Jordão, entre outros bens.