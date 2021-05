Angélica Jordão desesperada ao perder cinzas da filha morta em assalto a caro em Gaia

Angélica Anderson Jordão, cunhada do cantor Diogo Piçarra, é o rosto da dor e do desespero. Depois de enfrentar a morte da filha às 23 semanas de gestação, a ex-concorrente do reality show ‘A Quinta’ (TVI) ficou sem a urna que guardava as cinzas da bebé durante um assalto."Por favor, acabaram de assaltar o carro, as cinzas da minha filha estavam lá. Por favor, não me façam isto, eu só quero as cinzas da minha filha. Fiquem com o resto. Por favor, eu ofereço recompensa", prometeu num apelo angustiante que publicou ao final da tarde de sábado na rede social Instagram.O furto aconteceu na rua General Torres, Caminho Cais de Gaia, durante uma breve paragem que Angélica fez com a amiga Sofia, dona do automóvel. As duas estavam a caminho do Santuário de Fátima, onde pretendiam acender algumas velas em memória da bebé, a quem deu o nome de Lua Kane. "Não roubaram só as cinzas da minha filha. Roubaram o meu passaporte, computador, roupa e até um champô", referiu Angélica, que se preparava para regressar ao Dubai, onde vive com o marido.Horas depois começaram, alegadamente, a surgir as primeiras pistas. Alguns seguidores da irmã da maquilhadora Mel Jordão deram a entender que conheciam o autor do assalto. "Tinha uma pessoa que me andava a enviar mensagens a dizer que sabia quem é que tinha a minha filha. Disseram-me que essa pessoa pensava que eram cinzas de gato e que queria atirá-las ao rio. Pedi misericórdia. Não sei se isto é verdade, se não. Já fui à esquadra com este nome que me deram", revelou.Com o coração nas mãos, a jovem exigiu provas aos autores das mensagens que surgiram com alegadas informações sobre o paradeiro das réstias da criança, mas acabou por perceber que estas eram falsas.Uma semana após a morte da primeira filha, Angélica fez uma declaração ao companheiro, Jacob Kane. "Não consigo imaginar a vida sem ti. Lamento que tenhas de carregar as cinzas da nossa filha, quando deverias ensiná-la a andar de bicicleta. Obrigado por ficares ao meu lado", disse.Mal se aperceberam do sucedido, Diogo Piçarra e a companheira, Mel Jordão, recorreram às redes sociais para pedir ajuda aos milhares de seguidores. "Partilhem para que possa chegar à ou às pessoas que fizeram isso. A quem o fez, por favor, devolvam [a urna]. É a única coisa que Angélica quer e precisa."Angélica Jordão publicou uma imagem das cerimónias fúnebres da filha, revelando-se arrasada com a perda. "É cada vez mais difícil esconder e lidar com esta dor. Sinto que está a tomar conta do meu corpo, do meu jeito de ver a vida e a dos outros. Sinto a tua falta", disse.