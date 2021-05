Angélica Jordão devastada após perder a filha: “Só consigo viver com calmantes”

cerimónias fúnebres decorreram esta quarta-feira, 19 de maio, e abalaram profundamente a cunhada de Diogo Piçarra.

Foi desta forma que Angélica Jordão desabafou com a ‘Vidas’ sobre os últimos dias que tem vivido, após ter perdido a filha Lua às 23 semanas de gravidez, no dia 5 de maio.AsO marido, Jacob Kane, tem sido essencial para a ajudar superar este momento difícil que está a viver.contou.Recorde-se que Angélica deixou de sentir o bebé às 23 semanas de gestação e decidiu ir às urgências. Quando lá chegou, já nada havia a fazer. A jovem acabou por dar à luz a bebé sem vida, num momento muito duro.recordou com enorme tristeza.