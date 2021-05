Angélica Jordão em lágrimas no funeral da filha: "Sinto tanto a tua falta, meu amor"

é uma mãe com o coração desfeito depois de ter perdido a filha, às 23 semanas de gravidez.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou de sentir a bebé e foi imediatamente para o hospital, mas já nada havia a fazer. A jovem teve de se submeter a um parto de urgência, há cerca de duas semanas e ontem pôde finalmente despedir-se da bebé, nas cerimónias fúnebres., começa por escrever, acrescentando que as tentativas de consolo têm sido insuficientes."Quando vejo outras grávidas baixo a cabeça porque essa era eu há duas semanas! Odeio quando as pessoas me dizem: 'ainda está nova, poderá ter outros', quando eras tu que eu queria e sentia! Eras tu que eu queria! Quando tive a necessidade de acordar de madrugada para bombear o leite que deveria ser teu, saber que as pessoas estão a ser fortes por mim, saber que o teu pai está a conter as lágrimas para ser forte por mim".Apesar da dor avassaladora que sente, Angélica Jordão, que é casada com Jacob Kane, diz que encontrou alguma paz ao despedir-se da filha na cerimónia religiosa.No programa 'Dois às 10', Angélica descreveu os momentos de angústia quando começou a desconfiar que alguma coisa não estava bem com a gravidez.conta, acrescentando que lhe foi dado um medicamento para provocar o parto, altura em que a bebé nasceu sem vida."P