Angélica Jordão revoltada após perder bebé: "Os médicos não me quiseram dar a minha filha para fazer o enterro"

um anjinho da guarda e esse anjinho da guarda chama-se Lua", mas no 'Dois às 10' reforçou que nunca mais vai ser igual. "Eu sei que ganhei um anjo da guarda, mas vai ser um vazio que vai estar para sempre no meu coraçao".

Passou uma semana desde o pior dia da vida de, ex-concorrente do reality show 'A Quinta', da TVI, que. Esta quarta-feira, a cunhada de Diogo Piçarra esteve no 'Dois às 10', da estação de Queluz de Baixo, onde recordou a Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos o que aconteceu a 5 de maio, quandoAntes de ter o parto prematuro, Angélica Jordão começou a perceber que a menina não se mexia tanto como era o habitual e foi então que decidiu ir ao médico., começou por recordar aos apresentadores.Angélica Jordão foi transferida de imediato para o Hospital de Faro e foi aí que percebeu que a sua filha Lua já não tinha o coração a bater.As médicas que estavam a fazer a ecografia acabaram por lhe dar "a pior notícia" da sua vida., contou Angélica Jordão.De forma a provocar o aborto, a irmã de Mel Jordão teve de tomar três comprimidos. Lua nasceu já sem vida, mas a jovem despediu-se da filha e recordou que tinha os traços do rosto do pai., garantiu na entrevista.Lua morreu às 23 semanas e três dias, mas poucas semanas antes, Angélica tinha feito uma ecografia e estava tudo bem com a bebé.Já passou uma semana desde que perdeu a filha e os dias não têm sido fáceis para Angélica., onde contou que não consegue ingerir os alimentos que comeu durante a gravidez., recordou. Depois do programa 'Dois às 10' ter entrado em contacto com o Hospital de Faro, é que a unidade hospitalar voltou atrás com a decisão. Esta quarta-feira vão fazer a autópsia para perceber a causa da morte da menina visto que "os exames estavam todos normais".No texto que escreveu a 7 de maio onde contou o que tinha acontecido à sua filha, Angélica Jordão garantiu que tinha "