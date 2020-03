Angelina Jolie à beira de um colapso com romance de Brad Pitt com a 'ex'

A carregar o vídeo ...

Angelina Jolie e Brad Pitt divórcio milionário

Angelina Jolie pode estar à beira de uma nova crise nervosa. A atriz não consegue aceitar o facto de Brad Pitt ter voltado para os braços de Jennifer Aniston. De acordo com a revista ‘NW’, ela deixou de comer e está cada vez mais fraca. "Angelina quase não consegue manter-se em pé sem desmaiar", conta uma fonte próxima da atriz., acrescenta.À semelhança do que aconteceu noutras ocasiões, nomeadamente na altura em que perdeu a mãe, vítima de cancro, Angelina deixou de se alimentar convenientemente e voltou a perder peso., avança.Segundo a ‘NW’, Angelina já sofria com os rumores de que Pitt e Aniston estavam novamente juntos. Mas tudo piorou quando o ator levou a namorada a visitar as filhas Shiloh e Zahara no hospital, depois de estas serem submetidas a uma cirurgia (só se sabe que a primeira foi operada à anca).Brad Pitt divorciou-se de Jennifer Aniston em 2005, após cinco anos de casamento e depois de se apaixonar por Angelina Jolie, que conheceu nas filmagens de Mr. & Mrs. Smith’. Os dois separam-se em 2016.