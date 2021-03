Angelina Jolie acusa Brad Pitt de violência doméstica Atriz entregou documentos em tribunal para sustentar acusação de maus-tratos. Filhos podem ser chamados a depor.

Angelina Jolie e Brad Pitt preparam-se para mais uma audiência em tribunal a propósito do seu divórcio, que está em curso desde 2016. No entanto, de acordo com o site The Blast, o processo poderá conhecer uma reviravolta surpreendente, uma vez que a atriz terá entregado em tribunal documentos que sustentam a acusação de que foi vítima de violência doméstica durante o período de casamento. De acordo com o mesmo site, na ocasião, a estrela terá mesmo a chegado a alertar as entidades competentes, pelo que todos esses dados serão anexados ao caso.



Para a guerra na Justiça, Jolie pretende chamar os filhos a depor. Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, e Zahara, de 16, já terão demonstrado a vontade de participar no processo, que poderá incluir ainda Shiloh, de 14 anos, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12. Além da violência doméstica, será também discutida a divisão de bens.

