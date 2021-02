Angelina Jolie admite mágoa após separação de Brad Pitt: "Tem sido bem difícil"

de 19 anos,

, 17,

, 16,

, 14, e dos gémeos

e

, de 12, a estrela do cinema menosprezou o seu desempenho como mãe "tradicional": "Nunca gostei de estar parada. Apesar de sempre me ter imaginado com muitos filhos, via-me, por exemplo, a viajar com eles por algum lugar, como uma selva. Nunca imaginei a maternindade no sentido real e tradicional. Sinto que estou em falta para com as qualidades necessárias para se ser uma boa dona de casa. Estou a dar conta do recado porque as crianças são bem resilientes e ajudam-me, mas não sou boa nesse papel".



Recorde-se que o casal ainda tem a custódia dos filhos pendente na justiça, bem como algumas questões financeiras.

Quatro anos após o divórcio defalou pela primeira vez sobre a sua vida após a separação e fez uma rara menção ao ator.Apesar de ser bastante reservada quando à sua vida pessoal, a atriz abordou o assunto em entrevista à edição de março da revista 'Vogue'. Após a rotura do casal, a artista ainda tem dúvidas sobre a sua felicidade:. No entanto, admite:Aos 45 anos, a estrela de Hollywood revela que tem esperança no futuro:Durante a entrevista, Angelina fez uma rara menção ao ex-marido quando questionada sobre como é viver na antiga casa do cineasta Cecil B. DeMille., explicou.Quanto à educação dos seis filhos,