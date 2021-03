Angelina Jolie apresenta provas de violência doméstica no processo de divórcio de Brad Pitt

O processo de divórcio deestá em curso desde 2016 e parece longe de ter um fim. Isto porque, segundo o site The Blast, a atriz apontou no processo de divórcio do ator relatos de violência doméstica. De acordo com documentos do tribunal, obtidos pelo site norte-americano, a artista entrou com vários documentos deixando claro que está pronta e disposta a oferecer "provas" da suposta violência doméstica durante o seu julgamento de divórcio.Junto com o testemunho de Angelina, há um documento separado referente ao depoimento dos filhos menores do ex-casal. Tanto Brad como Angelina devem conceder permissão ao tribunal para envolver, de 14 anos, e os gémeos, de 12, no processo de divórcio.Os restantes filhos do casal,, de 18 anos,, de 17, e, de 16, também podem testemunhar no julgamento, no entanto, como são todos adultos não precisam do consentimento dos pais.