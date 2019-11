06:00

Angelina Jolie, de 44 anos, e Kit Harington, de 32, têm sido vistos em clima de grande cumplicidade nos bastidores das gravações do filme ‘The Eternals’.Um elemento da equipa de produção disse à ‘Life & Style’ que a atriz começou a aproximar-se do ator de ‘A Guerra dos Tronos’ e que este tem feito os possíveis para resistir aos seus avanços."Ela sabe que tem um grande poder sobre os homens", refere. Preocupada com esta situação está Rose Leslie, com quem Kit Harington casou em junho do ano passado.Recorde-se que Jolie apaixonou-se por Brad Pitt durante a rodagem de ‘Mr. and Mrs. Smith’ (2005), quando ele ainda era casado com Jennifer Aniston.