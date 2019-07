Angelina Jolie dá tréguas e permite que os filhos passem férias com Brad Pitt

'Those Who Wish Me Dead'. Segundo uma fonte próxima da atriz, terá sido a mesma a propôr esta oportunidade ao ex-marido que não hesitou em aceitar.

Apesar de ter ultrapassado um duro processo de divórcio com Brad Pitt, Angelina Jolie parece estar disposta a dar tréguas e permitir que o ator passe férias com os filhos do casal: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne (três adotados e três biológicos).Segundo o jornal britâncio 'The Sun', a atriz de Hollywood

A realizar-se, estas férias serão o maior período de tempo que as crianças estarão com Pitt desde a separação do ex-casal.

Recorde-se que, Pitt e Jolie estão separado desde 2016 e a o processo judicial fez correr muita tinta, arrastando-se cerca de três anos em tribunal.