Angelina Jolie declara guerra a Brad Pitt pelo bem-estar dos filhos

De acordo com documentos a que o site Hollywood Life teve acesso, a atriz, de 46 anos, será ouvida por um painel de três juízes no dia 9 de julho.Agora, Jolie decidiu apresentar uma denúncia contra o juiz por este se ter recusado a ouvir as crianças em tribunal e, por isso,A atriz não quer a guarda partilhada, porque deseja poder sair dos Estados Unidos com os filhos sempre que necessário, sem precisar da autorização do ex-marido. Segundo a revista ‘OK!’, ela quer poder decidir quando, onde e como Pitt pode ver as crianças.O mais velho, Maddox, de 19, não está incluído no processo por ser maior.