Angelina Jolie e Keanu Reeves cada vez mais próximos

54 anos

Veja Angelina Jolie antes de ser conhecida

A boa nova surpreende a todos.parece querer apostar na sua vida sentimental. Sabe-se agora que a atriz está cada vez mais ativa e social. Por isso, tem estado fora de casa por diversas ocasiões.Segundo a imprensa internacional, a estrela de Hollywood está cada vez mais próxima de. A mãe do ator defoi o elo entre os dois."", revela um amigo da ex-mulher de Brad Pitt Questionado sobre a ‘suposta’ relação amorosa, Keanu Reeves negou uma qualquer aproximação entre os dois, mas os amigos garantem que há muita cumplicidade. Os admiradores das duas estrelas de cinema estão surpreendidos com a alegada relação. Os artistas têm sido alvo de várias abordagens por parte dos fãs. Enquanto isso, ambos preferem remeter-se ao silêncio.Recorde-se, Angelina Jolie enfrentou várias crises ao longo dos últimos três anos, devido ao divórcio do ex marido Brad Pitt. No entanto,mostra-se decidida a refazer a vida amorosa.