Angelina Jolie internada por causa de distúrbio alimentar

Angelina Jolie teria estado internada no ano passado, por causa de um distúrbio alimentar. A história é avançada por alguma imprensa internacional que garante que a atriz mergulhou numa depressão profunda por causa de dois fatores: o divórcio de Brad Pitt e a saída de casa do filho mais velho Maddox, que foi estudar para uma faculdade na Coreia do Sul. "confidenciou à revista NW uma fonte próxima. Por causa disso ela ter-se-á internado numa clínica 24 horas por dia, 7 dias por semana, para recuperar, o que terá causado a apreensão da família e amigos.A verdade é que, um ano depois, Angelina Jolie se apresenta hoje como uma mulher renovada. Ela voltou à lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood (muito se ficou a dever ao filme ‘Maléfica’) e hoje já fala mais abertamente da sua separação de Brad Pitt. Numa recente entrevista disse mesmo:. Por outras palavras, neste momento, Jolie é uma mulher que consegue equilibrar o divórcio, os filmes, o trabalho de caridade e a maternidade.Os problemas de Angelina Jolie com a alimentação, bem como as suas variações de peso não são, no entanto, novas. Ainda em março deste ano, alguma imprensa garantia que a atriz tinha tido uma recaída depois de saber do alegado envolvimento de Brad Pitt com a antiga namorada Jennifer Aniston. O reatar desta relação antiga teria mesmo desencadeado em Angelina Jolie a ideia de que esta seria a prova de que Brad Pitt a teria traído quando os dois ainda mantinham um relacionamento oficial. Algumas notícias sugeriram mesmo que Jolie se havia vingado em cirurgias plásticas.