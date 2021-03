Angelina Jolie prepara golpe final para ganhar custódia dos filhos

No início do mês, a atriz, de 45 anos, surpreendeu os advogados do ex-marido, de 57, ao dizer que tanto ela como os filhos estão dispostos a apresentar testemunhos e provas de que foi vítima de violência doméstica durante o casamento.Segundo o portal ‘The Blast’, Pitt está desolado por Jolie decidir seguir este caminho para conseguir ficar com a guarda total da prole.afirma uma fonte próxima do ator.Contudo, existem várias versões da história, nomeadamente a de que tudo não passou de um acidente ou que a discussão foi despoletada pela conduta imprópria do jovem durante a viagem. Apesar de o ator ter sido absolvido de todas as acusações, o incidente levou Jolie a pedir o divórcio.Segundo a ‘US Weekly’, Maddox testemunhou contra o pai na ação de divórcio e pretende remover o apelido Pitt do seu nome.