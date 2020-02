Angelina Jolie prepara vingança contra Brad Pitt e Jennifer Aniston

O triângulo amoroso de Brad Pitt, Angelina Jolie e Jennifer Aniston continua a fazer correr muita tinta.A evidente reaproximação da dupla de atores de Hollywood, que manteve um casamento entre 2000 e 2005, tem provocado a ira em Angelina Jolie, que já prometeu vingança. Segundo a imprensa internacional, JolieA atriz, que tem vivido envolta em grandes polémicas com o ex-marido, prepara um plano de vingança por todos os meses de sofrimento e humilhação. A atriz de ‘Maléfica’ irá interpor um novo processo contra Brad Pitt a fim de amealhar mais alguns milhões à sua fortuna., adiantou a mesma fonte, garantido que Jolie não olhará a meios para prejudicar o ‘ex’:Além disso, Jolie continua decidida a arruinar a relação com Jennifer Aniston. A revista internacional afirma que Jolie conhece os segredos do casamento de Pitt com a estrela de ‘Friends’ - segredos que ele não gostaria que fossem revelados a público., adiantou uma fonte, referindo que "agora essas conversas vulneráveis ??poderão tramar Pitt".Face a todos as represálias, os amigos mais próximos de Brad Pitt já alertaram o artista para não alimentar provocações a Angelina Jolie e viver a sua nova relação com Aniston longe dos holofotes da fama para evitar uma maior exposição pública.