Angelina Jolie próxima de The Weeknd

Separada há cerca de cinco anos de Brad Pitt, Angelina Jolie pode ter voltado a dar uma oportunidade ao amor. A atriz, de 46 anos, foi vista naquele foi descrito como um “jantar romântico”, em Los Angeles, na companhia do músico The Weeknd, de 31. Os dois saíram separadamente do restaurante, de forma a desviarem atenções, mas uma fonte que os viu no interior descreveu-os como muito cúmplices.



Nos últimos anos, Angelina tem-se mostrado dedicada aos seis filhos e às causas humanitárias que apoia, não deixando grande espaço para o amor. Já o cantor The Weeknd viveu relacionamentos mediáticos com a artista Selena Gomez e com a modelo Bella Hadid.

