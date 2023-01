Angelina Jolie recebe documentos do FBI sobre agressões de Brad Pitt

A atriz acusou o ex-marido de agressão

01:30

Sónia Dias

É mais um capítulo no polémico divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt. De acordo com o ‘Daily Mail’, a atriz já terá recebido um documento do FBI, de 100 páginas, sobre a investigação às alegadas agressões físicas e verbais por parte do ex-marido, dentro de um avião privado, em 2016 – e que terá culminado na separação.



Brad Pitt, de 59 anos, está acusado, por exemplo, de atirar cerveja sobre Angelina Jolie, de 47. Terá ainda provocado um prejuízo de 25 mil euros em vinho tinto, que também derramou. O relatório da polícia descreve que Pitt terá agarrado a ‘ex’ pelo pescoço, enquanto a empurrava contra