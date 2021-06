Angelina Jolie refugia-se na casa do ‘ex’ após embate com Brad Pitt

"Não voltes aos sítios onde já foste feliz!” É um dos mantras mais usados e também aplicados por milhões de pessoas, mas ao longo dos últimos meses parece estar a ficar em desuso. Várias estrelas internacionais e até nacionais decidiram colocar para trás das costas episódios menos felizes e dar um novo final ao capítulo do amor nas suas vidas.





A nova vítima do cupido parece ser Angelina Jolie, que é agora notícia depois de ter sido vista a deixar o apartamento do primeiro marido, o ator Jonny Lee Miller, com quem viveu um casamento fugaz entre 1996 e 1997. De acordo com o site ‘Page Six’, a ex-mulher de Brad Pitt terá entrado no apartamento de Miller com um saco com três garrafas de vinho. Deixou o local três horas depois e tentou resguardar-se o máximo possível para não captar atenções, mas de pouco valeu.