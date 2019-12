Angelina Jolie retira apelido de Pitt aos filhos

Angelina Jolie e os filhos

Foto: Reuters

06:00

Angelina Jolie e Brad Pitt não ficaram com uma boa relação após o fim do casamento. Com o processo de divórcio ainda a decorrer, a imprensa internacional avança agora que a atriz pretende eliminar o nome do ex-marido das certidões de nascimento dos filhos adotivos Maddox, Pax e Zahara.Esta intenção de Angelina Jolie surgiu na sequência dos problemas entre o filho mais velho, Maddox, e o ator. O jovem, de 18 anos, foi adotado quando a atriz ainda estava casada com Billy Bob Thornton e nunca o viu como pai. Pouco depois de se juntar a Pitt, a atriz adotou Pax e, mais tarde, Zahara. Também a relação do ator com estes tem sido afetada pela separação, que se tornou conflituosa.Embora Zahara tente manter uma boa relação com o pai, uma fonte afirma ao jornal ‘Star News’ que a jovem "fará qualquer coisa para ver a mãe feliz". Recorde-se que o casal tem ainda três filhos biológicos: Shiloh e os gémeos Vivienne e Knox.