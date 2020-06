Angelina Jolie revela que pediu divórcio para proteger os seis filhos

Angelina Jolie revela que pediu o divórcio a Brad Pitt a pensar no "bem-estar" dos seis filhos. Em entrevista à ‘Vogue’, a atriz, de 45 anos, disse acreditar que esta foi a "decisão certa"., disse à publicação.A atriz e realizadora referiu-se ainda aos filhos -- como ‘seis jovens muito corajosos e muito fortes"., contou Angelina Jolie, acrescentando que não quer que Maddox, Pax e Zahara percam as ligações às suas origens, ou seja, com o Camboja, Vietname e Etiópia, respetivamente., adiantou a atriz, que está envolvida em várias causas humanitárias.Angelina Jolie e Brad Pitt conheceram-se em 2004, nas gravações do filme ‘Mr. & Mrs. Smith’.Os dois casaram em agosto de 2014, após dez anos de vida em comum.A atriz pediu o divórcio em setembro de 2016, depois de Pitt e Maddox se terem envolvido numa violenta discussão durante um voo para Los Angeles.Apesar de ter ficado com os filhos, Jolie negociou os termos da custódia com o ex-marido.