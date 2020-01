Angelina Jolie: sétimo filho a caminho

Angelina Jolie

Foto: EPA

12:30

Os últimos dois anos têm sido um turbilhão de emoções para Angelina Jolie, que continua em guerra com Brad Pitt devido ao processo de divórcio. Por decidir estão ainda questões relacionadas com a divisão do património milionário do casal.Com a vida em suspenso, a atriz já está, contudo, a planear o futuro para o dia em que se separar oficialmente do pai dos filhos e, de acordo com a imprensa internacional, está a planear adotar mais uma criança."A verdade é que Angelina sente que a vida recomeça agora. Quer saber como vai ficar financeiramente depois da separação e só depois dar passos firmes em relação ao futuro", diz uma fonte ao jornal ‘Globe’, adiantando que Angelina já está a pensar no processo de adoção. "Ela sente que os filhos já estão crescidos e quer muito voltar a ser mãe."Apesar de o casamento com Brad Pitt já ser um assunto quase encerrado, Angelina continua a sofrer com ciúmes do ator e, de acordo com as últimas notícias, terá tido uma crise de choro ao inteirar-se da cumplicidade crescente entre o ator e a ‘ex’, Jennifer Aniston. Jolie sempre teve ciúmes da atriz e não quer acreditar que Brad esteja a dar uma nova oportunidade ao amor. "A Angelina sempre sentiu que a Jennifer era uma pedra no caminho dela e do Brad. Agora, sente que sempre teve razão", diz a fonte.