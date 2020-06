Angelina Jolie sobre Brad Pitt: “Separei-me pelo bem-estar da minha família”

Passados quatro anos do divórcio de Brad Pitt, Angelina Jolie falou pela primeira vez sobre a separação.

Em declarações à revista ‘Vogue’ britânica, a atriz e realizadora afirmou que a decisão da separação foi tomada por ambos e pensada no bem-estar dos filhos: "Separei-me pelo bem-estar da minha família. Foi a decisão certa. Continuo focada na recuperação deles", disse.

"Algumas pessoas aproveitaram-se do meu silêncio e as crianças vêem as mentiras sobre elas nos media, mas eu recordo-as que elas sabem a verdade e conhecem as suas mentes. Na verdade, eles são seis jovens muito corajosos e muito fortes", continuou ainda.

A também ativista revelou como conversa com os filhos sobre o assunto."O importante é falar com abertura sobre tudo e partilhar. ‘Adoção’ e ‘orfanato’ são palavras positivas na nossa casa. Com os meus filhos adotivos, não posso falar de gravidez, mas falo com muitos detalhes e amor sobre a jornada para os encontrar e como foi olhar para eles pela primeira vez", afirmou a atriz.

"Todas as crianças adotadas vêm com um mundo misterioso que está a conhecer o seu. Quando são de outra raça e terra, esse mistério, esse presente, é tão grande", referiu.

Recorde-se que o casal manteve uma relação durante 12 anos, dois dos quais casados, e têm seis filhos em comum, sendo três adotados.