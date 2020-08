Angelina Jolie usa filhos para espiar ex-marido Brad Pitt

08 ago 2020 • 20:02

Sónia Dias

Angelina Jolie ainda não conseguiu ultrapassar o fracasso do seu casamento com Brad Pitt e está a utilizar os filhos para espiar o ex-marido.Segundo a revista ‘Life & Style’, a atriz, de 45 anos, quer saber se os rumores de que o ator, de 56, está a viver um romance com Alia Shawkat, de 31, são verdadeiros, uma vez que não aceita a ideia de o ator estar a refazer a sua vida depois do divórcio.O facto de viverem próximos um do outro, o que permite aos filhos visitarem o pai com maior regularidade, é a oportunidade perfeita para o fazer. "A Angie está a fazer aquilo que qualquer ex-mulher faz. Ela quer saber o que se passa em casa do ‘ex’ e, principalmente, se existe alguma mulher por perto", diz uma fonte próxima da atriz.Desde setembro de 2019 que Brad Pitt e Alia Shawkat já foram vistos juntos em vários eventos, o que levantou suspeitas de um romance entre o ator e a atriz da série ‘Arrested Development’. Contudo, há quem diga que são apenas amigos...