Angelina Jolie volta a apaixonar-se

Angelina Jolie tem sido vista na companha do multimilionário britânico David Mayer de Rothschild, de 44 anos.



O novo casal partilha vários interesses em comum, como a preocupação com o meio ambiente e as causas humanitárias. David Mayer licenciou-se em Ciência Política mas, mais tarde, aprofundou os seus conhecimentos em Medicina Natural. Administrou uma quinta ecológica na Nova Zelândia e passou muito tempo a viajar.



Veja, em baixo, Angelina Jolie com o seu novo amor.





View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

Passaram sete anos desde que Angelina Jolie, de 47 anos, e Brad Pitt, de 59, anunciaram que o casamento tinha chegado ao fim.Até então, a atriz viveu praticamente para proteger os filhos e cuidar de si mesma. Mas recentemente, e de acordo com a imprensa internacional, a protagonista do filme 'Maléfica' voltou a apaixonar-se.