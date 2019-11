Ângelo regressa a casa mas namorada foge para Cuba

"A esperança é a única coisa mais forte do que o medo.", escreveu a personal trainner e estudante de fitness, que já é mãe de um menino, fruto de uma relação anterior.



Além disso, Carolina chegou a ser vista ao lado da família do ator no hospital, revelando todo o apoio durante o pesadelo que viveram. No entanto, agora, parece não estar presente no arranque desta etapa difícil que Ângelo Rodrigues atravessa.







De regresso a casa,tem estado a enfrentar o longo processo de recuperação que o espera durante o próximo ano.As sessões de fisioterapia já começaram e o ator tem contado com o apoio da família e amigos, mas, ao que parece, a namorada não está ao seu lado.está a desfrutar de umas férias em Cuba e tem partilhado os registos da viagem nas redes sociais.Recorde-se que a jovem foi apontada como namorada de Ângelo Rodrigues antes do drama que abalou a vida do ator e o colocou em risco de vida, devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona.Quando Ângelo foi internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, Carolina chegou a partilhar uma mensagem de força nas redes sociais para o ator.