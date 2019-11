Ângelo Rodrigues acusado de "falta de humildade" e "ingratidão" por funcionária do hospital

Ângelo Rodrigues

Foto: Instagram

12:42

Ângelo Rodrigues está a ser acusado por uma funcionária do hospital Garcia de Orta, em Almada, onde esteve internado, de ser ingrato e nada humilde para com os profissionais que estiveram do seu lado durante o pesadelo que viveu.Através das redes sociais, a funcionária deixou uma mensagem que não passou despercebida., escreveu, revoltada, nos comentários a uma notícia sobre o ator.No entanto, no comunicado emtido pela agência do ator no dia da alta médica, Ângelo valorizou os profissionais do hospital. "O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta, todo o profissionalismo".Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado em agosto e passou dois meses internado em estado grave, tendo mesmo estado em risco de vida. O ator regressou a casa recentemente, e tem estado focado na recuperação, a enfrentar longas sessões de fisioterapia que têm duração prevista de um ano.