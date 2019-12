Ângelo Rodrigues apanhado a mentir a Cristina Ferreira

Ângelo Rodrigues disse a, durante a primeira entrevista que deu publicamente após o pesadelo que viveu, que já estava 'livre' das muletas. Mas a afirmação não corresponde à verdade.Ao chegar a 'casa' da apresentadora, a caminhar normalmente, Cristina recebeu-o com grande espanto:, ao qual o ator não hesitou em responder:Ângelo quis dar a entender que já não precisava desse auxílio para caminhar, mas, segundo foi apurado, não conseguindo ainda andar sem elas.Apesar de ser notório os progressos que tem feito, ao estar focado na recuperação com longas sessões de fisioterapia, a verdade é que Bruno de 'Golpe de Sorte' parece querer passar a imagem de um cenário menos difícil do que aquele que continua a enfrentar. "A situação é complicada e não pode ser encarada com leveza, nem é esse o exemplo que se deve passar, porque não corresponde à realidade", diz uma fonte, que tem acompanhado o processo.Recorde-se que, durante a conversa com Cristina Ferreira, Ângelo Rodrigues mostrou, como já tem vindo a fazer através das redes sociais, uma atitude positiva perante a fase de recuperação.para surgir no telefilme de natal da série 'Golpe de Sorte', 'Um Conto de Natal'.