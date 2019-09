Ângelo Rodrigues apresenta relativas melhorias Ator mantém-se nos cuidados intermédios do Garcia de Orta, em Almada.

Ângelo Rodrigues

Há dois dias com estado febril, Ângelo Rodrigues apresenta relativas melhorias, após sessões de desbridamento.



O ator mantém-se, no entanto, nos cuidados intermédios do Garcia de Orta, em Almada, onde está desde 22 de agosto.

