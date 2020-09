Ângelo Rodrigues assume injeções de testosterona em casa: "Foi de uma ignorância atroz"

Ângelo Rodrigues revelou o seu lado da história, toda a situação que o levou a ficar em risco de vida num documentário transmitido no passado domingo na SIC.



O ator quebrou o silêncio e assumiu que tomou injecções em casa e que foi o mau manuseamento da "substância", como descreve, referindo-se à testosterona, que levou à infeção generalizada que o levou ao hospital e o deixou em coma em agosto do ano passado.



Segundo o artista, tudo começou quando estava a viver no Rio de Janeiro, no Brasil, e se sentiu infeliz com o rumo da carreira.



"angústia existencial", como descreveu, e a um estado depressivo. Foi assim que acabou por recorrer a injeções hormonais como tratamento.



"Podia ter procurado a psicanálise, psiquiatria. Procurei a endocrinologia. E foi aí que me falaram do tratamento de reposição hormonal", explicou o rosto de 'Golpe de Sorte'.



"Eu não tinha qualquer julgamento moral ao tratamento que iria iniciar, uma vez que me foi apresentado como uma coisa comum e normal", começou por dizer Ângelo.



"Atentando que foi por questões de saúde que eu fiz o tratamento. Fiz as primeiras aplicações na clínica. Senti-me menos angustiado, menos irritado, menos cansado", desabafou.



Até ao momento em que foi convidado a voltar a trabalhar no nosso país, as injeções eram administradas por profissionais, dentro de uma clínica.



O convite levou o ator a abandonar o tratamento no Brasil e, infelizmente, Ângelo Rodrigues decidiu manter o procedimento em casa, a decisão que considera ter sido o que ditou o pesadelo que enfrentou.



"Pedi ao profissional endocrinologista se poderia continuar este tratamento em Portugal. Ele acedeu. Foi essa decisão de querer continuar este tratamento em casa que acabou por ser o princípio do fim", disse, garantindo porém que o drama nada teve a ver com a "qualidade" ou "validade" da substância, como foi dito, e apenas pelo "mau manuseamento".



"Foi de uma ingnorância atroz", confessou, sobre ter decidido continuar as injeções em casa.



Após dois meses em coma no hospital Garcia de Orta, em Almada, e oito cirurgias, Ângelo Rodrigues atravessou um longo processo de recuperação que mostra que hoje o tornou mais forte que nunca. "Foi a minha maior provação", disse o ator.



Após a emissão do documentário no pequeno ecrã, os admiradores de Ângelo Rodrigues deixaram centenas de mensagens nas redes sociais a 'aplaudi-lo'. "Foste enorme Ângelo", "Tão emocionante", "És um guerreiro", "Que exemplo de coragem", pode ler-se sobre o testemunho.