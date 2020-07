Ângelo Rodrigues chora após fazer teste à covid-19

Ângelo Rodrigues encontra-se a gravar a nova temporada de ‘Golpe de Sorte’, da SIC, e à semelhança de outros atores da SP Televisão que são submetidos ao teste à Covid-19, o ator não foi exceção. A medida adotada pela produtora serve promover uma maior segurança e proteção possível.

Dentro do carro, o ator foi submetido ao procedimento e mais tarde, partilhou o resultado com os fãs através de um conjunto de vídeos em que surge de lágrimas nos olhos enquanto lhe é colocada a zaragatoa no nariz.

Apesar do sofrimento, o ator reagiu com humor à situação: "Sabem aquela rodela de pickles que comem no McDonald’s? Eis a fonte", escreveu na legenda do vídeo.

Veja aqui o vídeo:

Ator partilhou com os seguidores vídeo do procedimento.