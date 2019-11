Ângelo Rodrigues com ordenado fixo desde o internamento

Quando foi internado, há cerca de três meses, com complicações decorrentes de uma injeção de testosterona na nádega, Ângelo Rodrigues não era um ator exclusivo da SIC e só recebia um ordenado se estivesse a fazer determinado projeto na estação [como era o caso na altura, com a série ‘Golpe de Sorte’].No entanto, segundo apurou a ‘Sexta’, essa situação alterou-se devido ao drama vivido pela estrela., começa por contar uma fonte, acrescentando que, até se restabelecer, o ator, de 32 anos, vai receber este ordenadoMas a verdade é que, mesmo com a recuperação ainda numa fase muito inicial, o ator prepara-se para o seu primeiro desafio na SIC.Desde que deixou o Hospital Garcia de Orta, onde passou dois meses, Ângelo passou a andar com uma câmara atrás, de forma a registar todos os momentos do processo de recuperação, numa espécie de reality show , ao qual a estação de Carnaxide prefere chamar documentário., diz uma fonte.Este desafio tem sido uma espécie de balão de oxigénio para o ator, de 32 anos, que, depois da felicidade por deixar o hospital, começou a sentir-se mais desanimado nos últimos tempos, devido à dureza dos tratamentos e ao facto de estes se poderem revelar demasiado prolongados., explica a fonte.A somar ao dia a dia complicado está também o facto de o ator se sentir cada vez mais isolado. Nesta fase, a mãe, Teresa Araújo, tem sido o grande pilar , mas a namorada , a personal trainer Carolina Fernandes, que em tempos não abandonou a sua cabeceira no hospital, também se distanciou de Ângelo., diz a fonte.Nas redes sociais, Ângelo Rodrigues tem brincado com esta nova fase da vida, tentando ‘aligeirar’ o tema, mas também tem feito publicações mais a sério em que assume que tem sentido algumas dificuldades de adaptação., escreveu numa dessas mensagens, recebendo uma onda de apoio por parte dos seguidores.