Ângelo Rodrigues confiante na cura: "Vou ficar a 100%"

sapo decidiu subir ao topo de uma montanha. Os outros sapos gritavam: "É impossível! Não vais conseguir!". Mesmo assim o sapo chegou ao topo. Como? O sapo era surdo. Ele pensava: "Todos me estão a encorajar! Eu tenho de chegar lá acima!", começou por escrever.



"Para pensamentos negativos, sê surdo.", disse ainda a estrela da ficção nacional.



"Sei na pele como a positividade é algo poderoso. Invariavelmente, tudo é uma questão de perspectiva. Obrigado por me continuarem a motivar", aproveitou o artista para agradecer aos milhares de seguidores, familiares e amigos que têm estado ao seu lado nesta que é a fase mais difícil que já enfrentou.



Recorde-se que

Ângelo Rodrigues

esteve internado no Hospital Garcia de

Orta

com uma grave

infeção





Agora, a recuperação depende da grave devido a uma injeção de testosterona que o colocou em risco de vida, e o levou a ser submetido a várias operações, incluindo duas cirurgias de reconstrução dos danos causados na perna esquerda.Agora, a recuperação depende da fisioterapia a que tem estado dedicado a cem por cento.

mostrou-se pela primeira vez de muletas, desde que regressou a casa, após dois meses internado no hospital.O rosto da SIC, de 32 anos, decidiu publicar uma nova fotografia nas redes sociais onde surge sentado a olhar para o horizonte, e partilhou uma mensagem que demonstra a atitude positiva que quer manter, depois de ter revelado fragilidades Além disso, Ângelo Rodrigues aproveitou a mesma publicação para também partilhar uma fotografia que comprova que está dedicado às gravações do telefilme que vai integrar, na SIC, da série 'Golpe de Sorte'.Para além desse projeto, Ângelo Rodrigues vai também protagonizar um reality-show onde vai mostar todo o processo que tem enfrentado.Ângelo Rodrigues já consegue conduzir e à revista 'TV Mais' mostrou-se confiante na cura: "".À semelhança do que tem vindo a acontecer, Ângelo Rodrigues depressa recebeu centenas de comentários de apoio por parte dos milhares de seguidores na publicação, assim como de algumas figuras públicas.foram alguns dos famosos que não hesitaram em deixar mensagens de força.