Ângelo Rodrigues de muletas após nova cirurgia delicada à perna

O processo de recuperação de Ângelo Rodrigues, de 33 anos, está longe de terminar. Depois de ter estado entre a vida e a morte devido a uma injeção de testosterona, em 2019, o ator continua a dura batalha de recuperar a sua mobilidade.Apesar das dificuldades de locomoção, o ator esteve presente nas cerimónias fúnebres de Maria João Abreu. Tal como a ‘Vidas’ presenciou,A cirurgia, desta vez estética, teve como objetivo a reconstrução dos tecidos da perna e não terá corrido como pretendido, uma vez que o rosto da SIC terá sofrido "uma infeção pós-operatória grave" que o impediu de regressar aos seus compromissos profissionais. O intérprete, de 33 anos, integrava o elenco da peça ‘A Ratoeira’, tendo sido substituído por Daniel Cerca Santos.O processo de recuperação de Ângelo está a revelar-se mais lento do que o esperado. Foi no final do verão de 2019 que o ator foi hospitalizado com uma grave infeção e desde então enfrenta sérias dificuldades que afetaram o seu dia a dia, nomeadamente a sua vida profissional.Ao longo dos últimos meses, Ângelo teve alguns projetos televisivos pontuais, nomeadamente a segunda temporada de ‘Golpe de Sorte’, em que esteve em esforço constante devido à fragilidade da sua perna. Também participou nos primeiros episódios da novela ‘A Serra’.Desde que sofreu a infeção após administrar testosterona na zona das nádegas, Ângelo mantém uma postura cada vez mais discreta. "", disse no documentário emitido pela SIC.