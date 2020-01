Ângelo Rodrigues deixa de viver com a mãe

Ângelo Rodrigues

Foto: Instagram

01:30

Ângelo Rodrigues já sente os resultados do duro trabalho que tem feito nas sessões de fisioterapia. Depois de ter vivido os últimos meses a depender da mãe para tudo, o ator de 32 anos recuperou agora a sua autonomia. Por isso, Teresa Araújo já deixou de viver com o filho e voltou para o Porto, avança a ‘TV7 Dias’. O ator de ‘Golpe de Sorte’, da TVI, regressou assim à casa que partilhava com um grupo de amigos, na Margem Sul, antes do incidente.Ângelo Rodrigues teve alta do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no final de outubro, depois de ter estado dois meses internado, na sequência de uma infeção causada por uma injeção de testosterona.O artista, que estará a viver uma relação com a atriz Inês Monteiro, prepara-se agora para viajar, um dos seus hobbies favoritos.