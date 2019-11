Ângelo Rodrigues deixou má impressão em hospital onde esteve internado Funcionária do Hospital Garcia de Orta acusa-o de ter “mau humor” e “falta de humildade”.

Ângelo Rodrigues deixou má impressão em hospital onde esteve internado

De volta a casa após dois meses internado no Hospital Garcia de Orta, Ângelo Rodrigues recorreu às redes sociais para agradecer aos fãs que o fizeram "acreditar que esta caminhada continua a fazer sentido juntos".



A mensagem, porém, não agradou a uma funcionária do hospital, que respondeu: "Então que tal um agradecimento a todo o pessoal do hospital onde esteve tanto tempo internado e que se esforçou tanto para que tudo corresse bem, e aturaram o seu mau humor quando as coisas não corriam como queria? Humildade, amigo, humildade, palavra que não faz parte do seu vocabulário."

