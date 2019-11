Ângelo Rodrigues: dependente da mãe para tudo

A esperança impera na nova vida de Ângelo Rodrigues.O ator, de, abandonou o, há cerca de três semanas, onde permaneceu internado dois meses devido a uma infeção na perna esquerda por ter administrado testosterona, e agora está focado na sua recuperação.O principal apoio do intérprete de Bruno em ‘Golpe de Sorte’ tem sido a mãe,. A cozinheira mudou-se do Norte para a Margem Sul e tem ajudado o filho em tudo. É a progenitora quem o acompanha às sessões de fisioterapia que decorrem na clínica, ‘milagreiro’ de vários craques, em Linda-a-Velha.Ângelo chega a este espaço por volta das 11 horas e abandona-o ao fim duas horas. É recebido pela mãe, que chega de automóvel à porta da unidade hoteleira, e seguem para casa.Durante a tarde, o ator está a obrigado a cumprir um plano de treino, condicionado ao espaço doméstico., revelou uma fonte.A ‘Vidas’ acompanhou o trajeto de Ângelo Rodrigues desde que este abandonou o espaço clínico onde recebe os tratamentos de fisioterapia até casa. A meio do caminho, o ator visitou uma loja de suplementos alimentares, de forma a recuperar a massa muscular perdida durante o internamento. O ator, recorde-se, foi várias vezes operado para retirar tecidos mortos. Os danos começam agora a ser tratados.